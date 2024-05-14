BM Genel Sekreteri Guterres'ten "savaş suçu" uyarısı

BM Sözcülük Ofisi'nden Guterres adına El Faşer'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yoğun nüfuslu bölgelerde ağır silahların kullanımının alarm verici olduğunu ifade eden Guterres, bunların onlarca sivilin hayatına mal olduğunu, yerinden edilme ve sivil alt yapıda zarara yol açtığını kaydetti.

Guterres, bölgedeki sivillerin halihazırda 1 yıldan fazla süren savaş nedeniyle artan açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, El Faşer'de artan çatışmanın 800 bin kişiyi riske attığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Guterres, hızlı ve engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Sivil toplumu kasıtlı olarak hedef almak ve insani yardımı engellemek savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu. Taraflara acilen çatışmayı sonlandırma çağrısı yapan Guterres, gecikmeden ateşkes müzakerelerine başlanmasını istedi. SUDAN'DAKİ SAVAŞ Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi bir yıldır devam ediyor. Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmişti.