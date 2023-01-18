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BM Genel Sekreteri Guterres'ten uyarı: Bunun sonuçları yıkıcı olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma taahhüdü heba oluyor. Daha fazla önlem alınmazsa 2,8 derecelik bir artışa doğru gidiyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten uyarı: Bunun sonuçları yıkıcı olacak
AA

Guterres, Davos kasabasında bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılışı kapsamında gerçekleştirilen programda konuştu.

Bir kez daha Davos'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Guterres, WEF'in belirlediği "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasının, dünyada mevcut ikilemi ortaya koyduğunu söyledi.

Guterres, dünyanın birçok krizle karşı karşıya olduğuna ve son dönemde yaşanan ekonomik krize dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, "Dünyanın birçok bölgesi resesyonla karşı karşıya. Tüm dünya yavaşlama ile yüzleşiyor. En çok kadınları ve kız çocuklarını etkileyen, giderek derinleşen eşitsizlikler ile hızla artan yaşam maliyeti krizini görüyoruz." diye konuştu.

Guterres, tedarik zinciri ve enerji alanında sıkıntılar yaşandığını, enflasyonla birlikte faiz oranlarının arttığını ve borç seviyelerinin savunmasız ülkeleri olumsuz etkilediğini aktardı.

"Kovid-19 hala ekonomileri zorlamaya devam ediyor." şeklinde konuşan Guterres, dünyanın gelecekteki muhtemel salgınlara yeterince hazırlanmadığını dile getirdi.

Guterres, "Katlandığımız onca şeye rağmen, salgının küresel halk sağlığına yönelik etkilerini öğrenemedik. Yeni salgınların gelmesine karşın hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

İklim felaketiyle ilgili sorunlara da dikkati çeken Guterres, her hafta iklimle ilgili yeni bir korku hikayesinin ortaya çıktığını kaydetti.

"BUNUN SONUÇLARI YIKICI OLACAK"

Guterres, sera gazı emisyonlarının rekor seviyelerde olduğuna işaret ederek,"Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma taahhüdü heba oluyor. Daha fazla önlem alınmazsa 2,8 derecelik bir artışa doğru gidiyoruz. Bunun sonuçları yıkıcı olacak, gezegenimizin bazı bölgeleri yaşanmaz hale gelecek. Bu birçok kişi için ölüm cezası. Ancak bir sürpriz değil, bilim bunu yıllardır açıklıyor." dedi.

Dünyada çatışma, şiddet ve savaşların da yaşandığına vurgu yapan Guterres, "Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, sadece Ukrayna halkının tarifsiz acısına neden olmuyor. Bunun aynı zamanda küresel yiyecek ve enerji, ticaret ve tedarik zinciri, nükleer güvenlik ile uluslararası hukuk alanlarında da derin küresel sonuçları oluyor." diye konuştu.

Guterres, özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gıda ve gübre ihracatını kolaylaştırma konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uluslararası hukukla ve BM Sözleşmesi ile uyumlu barıştan çok uzakta olunduğunu ifade etti.

Küresel sorunların çözümünde birlikte hareket etmekten de çok uzak olunduğunu dile getiren Guterres, sistemle ilgili eşitsizliklerin toplumsal eşitsizlikleri artırdığını ve ahlaki açıdan iflas etmiş küresel finansal sistemin var olduğunu belirtti.

Mevcut sistemin, ihtiyaç sahibi ve savunmasız orta gelirli ülkelere borç yardımı ve ayrıcalıklı finansmanı sürekli olarak reddettiğine de işaret eden Guterres, tüm bu ayrılıkları aşmaları ve yeniden güveni tesis etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Guterres, yapılacak reformlarla adaletli bir küresel sistem inşa etmenin gerekliliğine vurgu yaparken, "Gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu ve açlığı azaltmaları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmeleri için finansmana erişmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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