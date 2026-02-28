Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu BM ve AB'den peş peşe acil toplantı kararı | Dış Haberler

        BM ve AB'den peş peşe acil toplantı kararı

        BM Güvenlik Konseyi ve AB Komisyonu peş peşe ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 19:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM ve AB'den peş peşe acil toplantı kararı

        ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi.

        BM’den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn’in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü.

        AB KOMİSYONU DA 2 MART'TA TOPLANACAK

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki durumu görüşmek üzere 2 Mart'ta özel güvenlik toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

        REKLAM

        Von der Leyen ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki mevcut durumun ardından, 2 Mart'ta AB Komisyonunun üyelerini güvenlik konulu özel toplantıda bir araya getireceğini duyurdu.

        AB Komisyonu Başkanı, "Bölgesel güvenlik ve istikrar için, İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik haksız saldırılarıyla daha fazla gerginliğin yaşanmaması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

        Von der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamasında ise nükleer güvenliğin sağlanması, sivillerin korunması ve itidal çağrısı yapmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin Hopa'da otomobil yol kenarında park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!