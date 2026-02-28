BM ve AB'den peş peşe acil toplantı kararı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi.

BM’den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn’in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü.

AB KOMİSYONU DA 2 MART'TA TOPLANACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki durumu görüşmek üzere 2 Mart'ta özel güvenlik toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Von der Leyen ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki mevcut durumun ardından, 2 Mart'ta AB Komisyonunun üyelerini güvenlik konulu özel toplantıda bir araya getireceğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, "Bölgesel güvenlik ve istikrar için, İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik haksız saldırılarıyla daha fazla gerginliğin yaşanmaması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamasında ise nükleer güvenliğin sağlanması, sivillerin korunması ve itidal çağrısı yapmıştı.