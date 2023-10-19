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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW, ABD'de Tesla şarjını kullanacak - Otomobil Haberleri

        BMW, ABD'de Tesla şarjını kullanacak

        Alman otomobil üreticisi BMW tarafından yapılan açıklamada, yeni nesil elektrikli araçların 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatılacağı kayedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:46
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        BMW, ABD'de Tesla şarjını kullanacak
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        BMW, Tesla'nın şarj istasyonlarının kullanımının finansal detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

        NACS'a geçişin yalnızca ABD ve Kanada'yı etkilediği vurgulanan açıklamada, markanın Avrupa'daki araçlarında CCS tarzı adaptörün kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

        Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor.

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