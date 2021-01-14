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HaberlerOtomobilBMW iX3'ün fiyatı açıklandı - otomobil haberleri
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Yüzde yüz elektrikli SUV Nisan'da gelecek

Alman otomotiv üreticisi BMW'nin benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olan yüzde yüz elektrikli modeli iX3, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor. BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamada, Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkacak aracın fiyatı 870 bin TL olarak açıklandı. 286 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten iX3'ün, tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunduğu belirtiliyor

BMW iX3'ün fiyatı açıklandı - otomobil haberleri

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli otomobili iX3’ü 870 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor. Aracın ön siparişe açıldığı belirtilirken, iX3 müşterilerine şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i Wallbox’ın ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.

iX3'ün tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunduğu belirtiliyor. iX3'ün 286 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştığı bilgisi paylaşılırken, aracın hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaştığı ve 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, iX3'te LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliğini de taşıyor.

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