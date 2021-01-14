Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli otomobili iX3’ü 870 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor. Aracın ön siparişe açıldığı belirtilirken, iX3 müşterilerine şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i Wallbox’ın ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.

iX3'ün tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunduğu belirtiliyor. iX3'ün 286 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştığı bilgisi paylaşılırken, aracın hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaştığı ve 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, iX3'te LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliğini de taşıyor.