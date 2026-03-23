        Bnezin fiyatlarında son durum nedir? 23 Mart 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Bnezin fiyatlarında son durum nedir? 23 Mart 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        ABD-İran hattındaki gerilimlerin beklenenden daha uzun zamana yayılabileceği endişeleri sürüyor. Öte yandan, enerji arzına yönelik risklerin petrol fiyatlarında yarattığı oynaklık, küresel enflasyon görünümü üzerindeki etkisini belirginleştirdi. Petrol fiyatlarında görülen sert yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin değerlendirmeler, piyasa beklentilerinde daha net şekilde fiyatlanmaya başladı. Peki, benzin fiyatlarında son durum nedir? İşte 23 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Giriş: 23.03.2026 - 10:07 Güncelleme:
        1

        Altının ons fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların üzerinde seyretmesi, nakliye ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı besliyor. Peki, benzin fiyatlarında son durum nedir? İşte 23 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        2

        16 MART 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62 TL

        Motorin: 671.10 TL

        LPG: 30.49 TL

        3

        16 MART 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 61.86 TL

        Motorin: 70.96 TL

        LPG: 29.89 TL

        4

        16 MART 2026 İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.25 TL

        Motorin: 72.50 TL

        LPG: 30.29 TL

        5

        16 MART 2026 ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.97 TL

        Motorin: 72.22 TL

        LPG: 30.37

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
