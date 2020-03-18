Boateng bilmecesi

Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng’in Beşiktaş’taki geleceği net değil. Beş maçta daha 45 dakikanın üzerinde oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan tecrübeli futbolcunun performansı ve 1,7 milyon euro maaşı siyah-beyazlı yönetimi düşündürüyor. Boateng konusunda son kararı Sergen Yalçın verecek.
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