Rol modeli Boateng!

Karantinada kalan insanların can sıkıntısını nasıl gidereceğine dair Boateng’ten etkinlikler... Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu önceki gün evinde basın toplantısı yaparken, daha sonra kıyafetlerini giyip defile düzenledi. Boateng'in son icraatı ise diskotek oldu. Evinin bir odasını gece kulübüne çeviren Ganalı oyuncu, eşini ve oğlunu üstünü arayarak içeri aldı ve beraber dans ettiler.