Bocavirüs alarmı! Ağır solunum sıkıntısına yol açabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, özellikle bebekler ve küçük çocuklarda görülen bocavirüsün, çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırıldığını ancak bazı olgularda ağır seyrederek hastane yatışına neden olabildiğini söyledi.

Bocavirüsün (Human bocavirus) 2005 yılında tanımlanan, Parvoviridae ailesine ait bir DNA virüsü olduğunu belirten Prof. Dr. Türktaş, "En sık 0-5 yaş arası çocuklarda görülüyor. Özellikle 6 ay-3 yaş arası bebekler, kreş ve anaokuluna giden çocuklar ile bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olanlar risk altında" diye konuştu.

"BELİRTİLER SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞABİLİYOR"

Bocavirüs enfeksiyonunda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, hırıltılı solunum ve nefes alırken zorlanmanın sık görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Türktaş, "Bazı çocuklarda tablo bronşiolit ya da pnömoniye ilerleyebilir. Oksijen ihtiyacı ve hastane yatışı gerekebilir. Bazı vakalarda ishal, kusma ve karın ağrısı da eşlik edebilir. Bocavirüs öksürme ve hapşırma yoluyla yayılan damlacıklarla, kirli eller ve ortak kullanılan yüzeylerle kolayca bulaşmaktadır. Kreş ve okul ortamları bulaş açısından en riskli alanlardır. Belirtilerin başladığı ilk günlerde bulaştırıcılık daha yüksektir" dedi.