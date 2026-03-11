Bodo Glimt- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Bodo Glimt- Sporting maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Bodo Glimt- Sporting ile kozlarını paylaşıyor. Aspmyra Stadion'da oynanacak dev maç öncesinde, Bodo Glimt- Sporting maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bodo Glimt- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 11.03.2026 - 13:52
Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bodo Glimt, Sporting ile karşı karşıya geliyor. Norveç ekibi play off turunda İtalyan devi Inter'i eledi ve lig aşamasını ilk sekizde bitiren Sporting ile eşleşti. Peki, "Bodo Glimt- Sporting Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bodo Glimt- Sporting maçı muhtemel 11'leri...
BODO GLİMT- SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN?
Bodo Glimt- Sporting maçı 11 Mart Çarşamba (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
BODO GLİMT- SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Aspmyra Stadion'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 2'den yayınlanacak.