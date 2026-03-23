Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı, 9 organizatör tutuklandı

        Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı, 9 organizatör tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 9 organizatör şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 kaçak göçmen yakalandı

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 9 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahşi Mahallesi sahil kısmında bir grubun bota binmek üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 33 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, kaçak göçmenleri kente getiren, konaklama imkanı sağlayan ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarını organize eden şüphelileri takibe aldı.

        9 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 organizatör şüphelisi düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 kişi ise tutuklandı.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
