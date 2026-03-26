Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bodrum'da 7 motoryatın battığı marinadaki yangına ilişkin bilirkişi incelemesi başlatıldı

        Bodrum'da 7 motoryatın battığı marinadaki yangına ilişkin bilirkişi incelemesi başlatıldı

        Muğla'da geçtiğimiz günlerde marinada bağlı bulunan bir motoryatta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer teknelere sıçradı. 7 motoryatın battığı yangında can kaybı yaşanmadı. Denizde oluşan kirliliğe karşı önlem alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başsavcılık tarafından bilirkişi heyeti görevlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marinadaki yangına bilirkişi incelemesi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla’nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın detaylıca incelenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

        MOTORYATTA YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Muğla’nın Bodrum ilçesindeki marinaya bağlı bulunan motoryatta 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi.

        REKLAM

        DENİZDEN ÖNLEM ALINDI

        Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı.

        7 MOTORYAT BATTI

        Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Sieasta, Floating Asset, Cher, Iceberg ve Lulu D Angel isimli motoryatlar battı, Breeze isimli motoryat hafif hasar aldı.

        BODRUM KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

        Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marina'da bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır.

        Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup, ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.

        Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir" denildi.

        ÇALIŞMALAR BAŞLADI

        Yangının ertesi günü, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Suya gömülen 7 teknenin enkazının çıkarılması için de teknik hazırlıklar sürüyor.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

        #Muğla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
