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Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
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Bodrum'da spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bodrum'da spor yaptığı sırada aniden fenalaşan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Bulut Algül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Ortakent Mahallesi'nde ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Algül'ü ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti. Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haberi alan yakınları ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, otele gelerek Yılmaz Algül'e taziyelerini iletti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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