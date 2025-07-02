Bodrum FK, Bardhi ile vedalaştı!

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Enis Bardhi ile yollarını ayırdı.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde ara transferde Trabzonspor'dan kadroya dahil olan Kuzey Makedonyalı oyuncunun sözleşmesi sona ermişti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayan futbolcumuz Enis Bardhi’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Bodrum FK formasıyla 15 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı.