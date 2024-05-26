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        Bodrum FK'da Celal Dumanlı bu kez Süper Lig'i gözlüyor

        12 yaşından bu yana Bodrum FK'da forma giyen Celal Dumanlı, Süper Amatör Küme'den Süper Lig'e çıkmak üzere... Kariyerinde sadece Bodrum FK'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Ege ekibinde üç şampiyonluk yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:46
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        Gözü bu kez Süper Lig'de!
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        1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyip 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde Celal Dumanlı'yı büyük heyecan sardı.

        Yeşil-beyazlılarda 12 yaşında bu yana tüm lig kategorilerinde forma giyen, kariyerinde başka hiçbir kulüpte oynamayan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Amatör Lig'den Süper Lig'e çıkmak için geri sayıma geçti. Bodrum FK'da 2012-2013 sezonunda A takımda Bölgesel Amatör Lig'de forma giymeye başlayan Celal, Ege ekibinde 3 şampiyonluk yaşadı. Celal Dumanlı 2014-2015 sezonunda Bodrum FK ile 3'üncü Lig'e çıkma başarısı gösterirken, 2016-2017'de 2'nci Lig'e, 2021-2022'de ise 1'inci Lig'e yükselen kadrolarda yer aldı.

        Geçen sezon Bodrum'la Play-Off finali oynayıp kariyerinde üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına gelen deneyimli oyuncu, Bodrum FK'nın yuvası olduğunu söyledi. Çocukluğunda girdiği kulübü çok sevdiğini belirten Celal, "Bu formayı her ligde terlettim. Çok gururluyum. Buradaki insanların her biri benim ailem. Burası benim yuvam. 12 yaşında ayak bastığım kulübümle Süper Lig sevinci yaşamak istiyorum. Amatör liglerde formayı giymeye başladım. Her kategoride oynadım. Şimdi ise formamızı Süper Lig'de terletmek istiyorum. Geçen seneki Pendikspor finalinde gol atmıştım ama 2-1 kaybettik. Bu kez hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

        Bu sezon Play-Off'lar dahil 35 maça çıkan Celal 1739 dakika süre aldı. Oyuncu 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

        SAKARYASPOR'A GEÇİT VERMEDİ

        1'inci Lig Play-Off finalinde perşembe günü Sakaryaspor'la Yeni Adana Stadı'nda Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek Bodrum FK, normal sezonda rakibine geçit vermedi. İlk devrede Sakarya'daki maçı 2-0 kazanan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nda ise Sakaryaspor'la golsüz berabere kaldı. Bu sene Sakaryaspor'dan gol yemeyen Bodrum FK, geçen sezon da yeşil-siyahlıları evinde 5-0 yenmişti. Sakarya'daki maçı ise 2-1 kaybeden Bodrum FK, rakibine toplamda üstünlük kurmayı başardı.

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