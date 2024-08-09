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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'nın stadyumu yeni sezona hazır - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'nın stadyumu yeni sezona hazır

        Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Sipay Bodrum FK, stadının TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Son olarak stat ışıklarını test eden yeşil-beyazlı ekipte hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:50
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        Bodrum Stadı lige hazır
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        Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösterecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, stadyumun aydınlatma sistemi dün gece ilk kez test edildi. Bodrum’un dört bir yanından görülebilen ışıklar vatandaşları heyecanlandırdı.

        Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için stadyumda yoğun bir çalışma yürüttü. Saha düzenlemeleri ve aydınlatma gibi önemli işler sadece iki ayda tamamlandı. Dün gece ilk kez test edilen stadyumun ışıkları Bodrum semalarını aydınlattı ve şehri bir anda heyecan sardı. O anlar dronla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

        OYUNCULAR SAHA İÇİN SABIRSIZLANIYOR

        Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Bodrum FK oyuncuları son sağlık kontrollerinden geçti. Bu tarihi maçta oyuncular, Bodrum’un Süper Lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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