Bodrum FK, Süper Lig'e tek sezonda veda etti

Süper Kulübü, rakibi Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala resmen küme düştü. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar devler arenasında tek sezon kalabildi. 2015 yılına kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayıp 9 yılda basamakları tek tek aşarak Süper Lig'e kadar yükselen Bodrum FK, Başkan Fikret Öztürk kulübü devralınca 2022'de önce tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı, geçen sezon da tarihi başarıyı yakalayıp Süper Lig'e adını yazdırdı.

TAŞDEMİR GİTTİ ŞAMPİYON YAPTI

Süper Lig'de sezona takıma 3 kez final oynatıp 2 kez şampiyon yaparak 2'nci Lig'den devler arenasına taşıyan Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le başlayan Bodrum FK, ilk 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. Taşdemir'le 10'uncu hafta sonunda vedalaşan yeşil-beyazlılar Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. İsmet Taşdemir, Bodrum FK'dan sonra anlaştığı Kocaelispor'u da 1'inci Lig'de şampiyon yaparak yıllar sonra Süper Lig'e taşıdı.

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Demirel yönetiminde ise 13 maça çıkan Muğla ekibi 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yine 10 puan toplayabildi.

VOLKAN DEMİREL'LE DÜŞME POTASINA GİRDİ, MORAIS'İN ÇABASI YETMEDİ

Volkan Demirel'le takım düşme hattına gerileyince yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu deneyimli Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'e emanet edildi. Bodrum FK, yıllarca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapıp Şampiyonlar Ligi dahil kupalar kazanan Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bodrum, Morais'le iyi bir çıkış yakalasa da hedefe ulaşamadı. Morais yönetiminde 17 puan toplamayı başaran Bodrum FK, Kayserispor maçıyla tüm umutlarını tüketti.