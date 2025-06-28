Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni başkanı Aşkın Demir oldu

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde bayrak değişimi yaşandı. Kulüp başkanlığı görevini sürdüren iş insanı Fikret Öztürk, görevini Başkan Yardımcısı Aşkın Demir'e devretti. Öztürk, kulübün 'Onursal Başkanı' olarak camiadaki yerini koruyacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Fikret Öztürk, ‘Onursal Başkan' unvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aşkın Demir kimdir?

57 yaşındaki Aşkın Demir, evli ve iki çocuk babası. Enerji, taahhüt ve lojistik sektörlerinde hem yurtiçinde hem yurtdışında yatırımları bulunan Demir, 2004 yılından bu yana Bodrum'da da faaliyetlerini sürdürüyor. Bodrum Futbol Kulübü'nün hissedarlarından olan Demir, önceki dönemde kulüpte başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.