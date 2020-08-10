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Bodrum'un en yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, sonsuz mavilik ve zeytin ağaçlarının eşlik ettiği modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor. Modern köy yaşamının oluşturulduğu Bodrum Loft'un odaları ve açık alanlarında GLOBART küratörlüğünde sergilenen 134 eserin yaratıcılarının sanatseverlerle bir araya geleceği "Bodrum Loft'da Sanat" etkinliği Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 18:30'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ortak alanda yer alan mekâna özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 yapıt Mehmet Mutaf'ın fotoğrafladığı karelerle sanatseverlerle paylaşılacak. İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Bodrum Loft'da Sanat etkinliği, sanatçılarla sohbet ve kokteyl eşliğinde sürecek. Tatil cenneti Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan "Bodrum Loft'da Sanat" yaz boyu sanat etkinlikleri devam edecek.