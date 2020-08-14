Bodrum Loft'ta sanat şöleni

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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde ve GLOBART küratörlüğünde düzenlenen "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte modern köy yaşamının oluşturulduğu Bodrum Loft'ta iç mekân ve açık alanlarda sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan ‘Elementler' seçkisi sanatseverlere sunulurken, ortak alanda yer alan mekâna özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 yapıt Mehmet Mutaf'ın fotoğrafladığı kareler de sanatseverlerle paylaşıldı.

Etkinliğin kokteyl kısmında misafirler bu yaz adından sıkça söz ettiren LoftElia Restaurant'ın Şefi Yılmaz Öztürk'ün Ege ve Akdeniz lezzetleriyle harmanladığı ikram menüsü sunuldu.

Deniz Çağlar ve Zeynep Utku'nun kurucuları olduğu GLOBART - "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliğinde Altay Kervan, Aylin Taslak, Begüm Mütevellioğlu, Cengiz Yatağan, Deniz Say, Esra Satıroğlu, Görkem Dikel, Işıl Kapu, Kemal Yazıcı, Leyla Emadi, Metin Kalkızoğlu, Musa Güney, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Nilay Özenbay ve Talya Sever olmak üzere 15 sanatçıya ait eserler sergilendi ve bilgiler verildi.

Bodrum Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan Bodrum Loft'ta yaz boyu sanat etkinlikleri devam edecek.

BODRUM LOFT'ta Sanat | 'ELEMENTLER'

GLOBART küratörlüğünde gerçekleştirilen "Bodrum Loft'da Sanat" projesinde sanatçılar, Ege medeniyet felsefesinin milattan önce 3000'lere uzanan tarihinden günümüze, varlıkların ilkesi kabul edilip maddi ve manevi dünyayı anlamlandırmaya aracılık eden, üç element altında sanatı araştırır: Toprak, Hava, Su. Doğa olaylarının gizemli gücüne benzer şekilde, ‘Elementler', materyali sanatsal bir dönüşüm alanı olarak kullanarak izleyiciyi doğal unsurların yaratıcı sürecini araştırmaya davet eder; Büyük ölçekli, renkli, soyut yapıtlar izleyiciyle içsel, deneyimsel duygusal düzeyde etkileşimi esas alır. Sanatçıların kolektif bellekten ilham alarak ürettiği 134 yapıt, üç elementin bütünselliğe vurgu yapan doğasından ilham alarak geçmişten günümüze bölge sakinlerinin yaşantısının yansımasıdır. Geçmişten gelen ögeler, pentür, heykel, enstalasyon gibi farklı medyumlarda kendini gösterirken, ahşap oymacılığı, seramik, cam işçiliğinin aralarında olduğu yöresel pratikler çağdaş sanatçılar tarafından günümüz bağlamında yorumlanmıştır.

GLOBART HAKKINDA

2015'te Deniz Çağlar ve Zeynep Utku tarafından Londra'da kurulan GLOBART, kurumsal koleksiyonlar ve kamusal sanat odaklı bir çağdaş sanat danışmanlık ve filantrofi kuruluşudur. GLOBART, Akademi ve Art Concierge programları ile sanat izleyicisine eğitim ve dünyanın önde gelen sanat organizasyonlarında ayrıcalıklı deneyimler sunar. GLOBART'ın Financial Times Life & Arts, Art Review ve Harvard Business Review'un aralarında olduğu uluslararası yayınlarda sanat içerikleri yayınlanmaktadır.