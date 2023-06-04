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Bodrumspor - Eyüpspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off'unda finalin adı belli oldu. Bodrumspor, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Eyüpspor'u evinde 2-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Ege ekibine turu getiren golleri 90+2'de Üzeyir ile 90+8'de Süleyman kaydetti. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor, 8 Haziran Perşembe günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Bodrumspor - Eyüpspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, nefes kesen mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran taraf oldu.

Ege ekibine turu getiren golleri 90+2'de Üzeyir ile 90+8'de Süleyman kaydetti. Bodrumspor finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

32'nci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Kenan Özer'in ceza sahası dışından frikik vuruşunda top az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada ev sahibi atağında ceza sahası içinde Gökdeniz'in vuruşunda top kalecide kaldı.

82'nci dakikada Gökdeniz'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+2'nci dakikada Bodrumspor golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Üzeyir'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.


90+8'inci dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sağdan Kenan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Süleyman'ın kafa vuruşunda top filelere gidince finale çıkan taraf Bodrumspor oldu: 2-0.

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig finali 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı stat ise daha sonra duyurulacak.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu Umar)

Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 72 Del Valle), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 90+1 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alparslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+6 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90+11 Sousa (Bodrumspor)

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