Boeing’leri yıldırımdan koruyan kumaş Türklerden

10 Aralık 2018 Pazartesi, 07:21:23 Güncelleme: 08:03:29

Üniversite-sanayi işbirliklerinin başarılı örneklerinden olan Teknopark İstanbul’daki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, icat çıkarmaya başladı. Sabancı Holding iştiraki Kordsa ile Sabancı Üniversitesi artık bu merkezde fikirlerini buluşturuyor. Bu merkez, havacılıktan otomotive pek çok sektörde dönüşüm yaratan, nanoteknolojiyle entegre edilmiş ileri kompozit malzeme teknolojileri alanında çalışıyor. Çelikten 5-6 kat daha hafif, 7-8 kat daha dayanıklı kompozit malzemeler artık bu merkezde doğuyor. Bugün yeni uçakların büyük bölümünün gövdesi, kanatları bu malzemeden üretiliyor. Öyle ki Boeing 787 Dreamliner uçağının gövdesinin yüzde 50’si artık kompozit malzemeden üretiliyor. Ve hatta bu malzemenin yüzde 5’i de artık Türk sermayesinin üretimiyle tedarik ediliyor. Hatta Boeing’leri yıldırımdan koruyan teknolojik kumaş da artık Türklerden

2 0 0

 


İleride savunma sanayi, otomobil, beyaz eşya başta olmak üzere hayatımızın her alanına girmesi bekleniyor. Endüstriyel naylon ve polyester iplik, lastik kord bezi alanlarında dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan Kordsa Global’inde içinde yer aldığı merkez, sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında topluyor. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Holding ve Kordsa yöneticileri ile Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KTMM) binasını geziyoruz. Sanayi 4.0 deyince ilk akla gelen popüler mevzu robotların üretim safhasındaki yeri adeta bu merkezde pilot olarak uygulanır hale gelmiş. Elbette birbirinden parlak mühendisler merkezde yeni buluşlar için çalışıyor ancak prototip üretimlerin hemen hepsi yazılımlarla yönetilen robotlarca yapılıyor.  

YILDIZ: 6-7 YILLIK  BİR ÇALIŞMANIN SONUCU BU

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız bugün gelinen noktayı şöyle özetliyor:

“Üniversite sanayi işbirliğine bakıldığında dünyada uzun zamandır kafa yorulan farkı modellerin oluşturulmaya çalışıldığı bir alan. Güçlü ve zayıf yönleri var. Ancak ikisini bir araya getirmek düşünüldüğü kadar kolay değil. Biz de çözüm olabilecek modellerden birini gerçekleştiriyoruz. Yapılabilirlik açısından 1 ve 9 arasında değerlendirdiğimizde 1 teorik boyutu, 2,3 laboratuvar ve inceleme  boyutları 4 ilgi çekmeye başladığı ancak prototipin henüz olmadığı bölüm, 8-9 ise ticari ürün aşamasıdır. Üniversite genellikle 1 ve 3 arasında kalır, sanayi ise para kazanma güdüsüyle 8 ve 9 ile ilgilenir. 4 ve 7 aralığıyla genellikle kimse ilgilenmez, bu aralıkta üniversiteyle sanayiyi uygun modelle birleştiriyoruz. Böylece iki farklı çarkı uyumla çalıştıracak bir ara çarkla mekanizmayı çalışır hale getirebilirsiniz. Birçok üniversite prototipe ulaşacak kaynağı bulamazken birçok şirkette gerekli teorik araştırma için bütçe ayıramamakta. Biz bu ikisini birleştirerek, sorunlarını çözecek modeli Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştiriyoruz. 2011-2015 arasında sadece planlama yaptık. 2015’de karar verdik ve 2016’da binalarımızı bitirdik. Öncesinde sadece planlama üzerine 6-7 yıllık bir çalışma var, çok detaylı bir planlama yaptık. Ancak üniversite tarafından bu ilişki sadece Kordsa ile kurulmayacak. Üniversitesin farklı şirketlerle de çalışması gerekiyor. Örneğin eklemeli imalat teknolojilerinde ismini veremeyeceğim farklı bir şirketle çalışmalarımız olacak. Öğrenciyle hocasının, mühendisin, idarecinin hep birlikte yemek yediği, aynı ortamı paylaştığı bir ortamdan bahsediyoruz.”



ALPER: MERKEZE YATIRIM 40 MİLYON DOLAR

Gelelim üniversite ile sanayi işbirliği sürecinin iş dünyası ayağına. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, 2016’da hayata geçen merkezin 30 milyon dolar yatırımla başladığını ve bugün 40 milyon dolar mertebesini geride bıraktığını söylüyor. Alper şu bilgiyi de paylaşıyor:

“Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin üç olmazsa olmazı var. Birincisi endüstri 4.0, ikincisi açık inovasyon ve bilgiye daha yakın olma, üçüncüsü ise ortak çalışma kültürü. KTMM’de 15 bin metrekare kapalı alan ve 3.500 metrekare laboratuvar ve ü  retim alanı var. Merkezde 13 profesör, 40 mühendis ve 50 doktora öğrencisi çalışıyor. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin dünyanın farklı üniversite ve şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu var. Amerika’da satın aldığımız kompozit firmaları, Boeing’in tedarik zinciri içinde önemli bir yer tutuyor. Uçaklar kompozit malzeme sayesinde neredeyse yarı yarıya hafifliyor. Boeing’in son uçağı Dreamliner’ın yüzde 50’si kompozit malzeme ile üretildi. Biz de bu uçağa kompozit malzeme sağlayan şirketlerden birisi haline geldik. Ayrıca ürettiğimiz yıldırım koruma kumaşında Boeing’in tek tedarikçisiyiz.”

 

ÇALIŞKAN: BAŞLANGIÇ CİROSU 3.5 MİLYON DOLAR
 
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan da merkezde geliştirilmiş ürünlerin başlangıçtaki ekonomik sonuçları hakkında bilgi veriyor: “Kompozit alanında 2018 yılında yüzde 10’luk bir büyüme yakaladık. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ndeki kompozit üretimimizden elde ettiğimiz ciro 3.5 milyon dolar. Amerika’daki şirketlerimizin ise 2018’in ikinci yarı yılında ortalama 40-45 milyon dolarlık bir ek ciro yaratacak.”

Kordsa’nın faaliyetleri hakkında da sorularımızı yanıtlayan Ali Çalışkan şu bilgileri paylaşıyor: “Dünyada kullanılan her 3 araç lastiğinde birisinde Kordsa’nın güçlendirme malzemesi var. Uçak lastiklerinde ise her 3 lastikten ikisi Kordsa’nın elinden geçiyor. 2018 yılı içerisinde, modernizasyon yatırımları ile beraber toplam yatırım rakamımız 160 milyon dolara ulaştı. Bunun 100 milyon dolarlık kısmı kompozit ile ilgili satın almalarımız ve diğer yatırımlarımız. 60 milyon doları ise modernizasyon ve büyüme projelerine harcadık. Kordsa ya ait 179 tane buluşumuz var.”

  

Kordsa CEO&rsquo;su Ali &Ccedil;alışkan, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Sabancı &Uuml;niversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rekt&ouml;r Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız ile Kompozit Teknolojileri M&uuml;kemmeliyet Merkezi (KTMM) binasını gezdik.
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız ile Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KTMM) binasını gezdik.
UÇAKLARIN İÇ GÖVDESİNE BAL PETEĞİ ÜRETİMİ YAPIYOR

Peki Sabancı’nın ABD’de satın aldığı şirketlerin performansı ile ilgili son durum ne? Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şöyle konuşuyor: “Bu yılın ortasında Amerika’da 100 milyon dolarlık bir satın alma yaptık. Orada Boeing’in de tedarik zinciri içinde yer alan biri Philadelphia’da diğeri California’da olan iki tane karbon fiber dokuma, seramik dokuma gibi yüksek teknolojik ürünler üreten tesis satın aldık. Philadelphia’da yerleşik olan işletmemizde 110- 120 kişi çalışıyor. Şu an üretimimizin yüzde 60-65’lik kısmı Boei  ng’e gitmekte. Boeing için özellikle yıldırım koruma kumaşı çok teknolojik bir malzeme, bu alanda Boeing’in tek tedarikçisiyiz. Bir ay öncesine kadar yeni bir satın almamız daha oldu. Uçağın iç kısmındaki malzemeleri üreten küçük bir şirket. Ancak teknolojisi bizim için çok kritik. Bal peteği üretimi yapıyor. Bu şirkette Los Angeles’a yakın bir konumda. Bal peteği dediğimiz yapı kompozit malzemelerle kaplanıyor ve bunlarla sandviç paneller yapıyoruz. Bunlar da uçağın iç bölümünde kullanılıyor.”

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0