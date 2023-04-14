Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu Boğa Boğa filmi, izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte, hem sinemada hem de Netflix'te yayınlanacak Boğa Boğa filminin konusu, oyuncuları ve çekildiğ yer ile ilgili bilgiler...