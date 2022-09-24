Boğaz İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz İltihabına Ne İyi Gelir?

Yutak ve bademciklerde meydana gelen enfeksiyonlar bu isimle tanımlanmaktadır. Ağrı, şişlik ve öksürük gibi belirtileri ortaya çıkarabilmektedir. Pek çok kişinin yaşadığı boğaz iltihabı neden olur? Boğaz iltihabı nasıl geçer? Tüm detaylar…

Boğaz İltihabı Neden Olur?

İltihap oluşmasının temel nedeni burada bulunan virüslerden ve bakterilerden kaynaklanmaktadır. Özellikle bademciklerin iltihaplanmasının en sık görülen nedeni beta hemolitik streptotoklar olarak bilinmektedir. Vücudun hastalıklardan korunmasını sağlamakta olan beyaz kan hücreleri üretmekte olan bademciklerin işlevi bakterilerin ve virüslerin uzak tutulmasını sağlamaktır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte beta grubu olan bakteriler başta olmak üzere pek çok virüs bu bölgede çoğalma göstermektedir.

Boğazda iltihap oluşmasının nedeni olan bakteri ve virüslerin çoğalması durumunun yanında bağışıklık sisteminin düşmesin de bu soruna davetiye çıkarmaktadır.

Boğaz İltihabı Nasıl Geçer?

Boğada meydana gelen iltihaplanmalar genelde 7 ile 10 gün içerisinde iyileşmektedir. Fakat bu sürecin iyileşmesi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Hasta olan kişini istirahat etmesine, sıvı tüketimine, beslenme düzenine bağlı olarak süre kısalabilmekte veya uzayabilmektedir. Bu süreçte kişinin kendine dikkat etmesi ve koruması gerekmektedir. Bu sayede süreç kısalabilmektedir. Aynı zamanda uzman bir hekime danışılması ve verdiği ilaçların kullanılması, önerilerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar uygulandığında iyileşme sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra boğaz iltihabına ne iyi gelir sorusu da merak edilmektedir.

Boğaz İltihabına Ne İyi Gelir?

İltihabın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle doktor tarafından önerilen ilaçlar dikkatli ve düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun aynı sıra dinlenmek oldukça önemli bir etkendir. Dinlenme ile iyileşme hızlanmaktadır. Tuzlu su ile gargara yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu gargara boğaz ağrısının yatıştırılmasına yardım etmektedir.

Pastil kullanmak ve yeterli sıvı alımına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle sıvı tüketimine çok dikkat edilmesi ve bol bol su içilmesi önerilenler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte çok sıcak ve çok soğuk sıvı tüketilmemesi gerekmektedir. Daha ılık sıvılar tüketilmesi önerilmektedir. Havanın nemlendirilmesi ve havasız ortamlarda durulmaması gerekmektedir. Sigara ve deterjan gibi tahriş edici maddelerden uzak durulmalıdır.

Boğaz İltihabı Kaç Günde Geçer?

7 ile 10 gün arasında iyileştiği gözlemlenmektedir. Fakat iyileşme süresi her bireyde farklı olabilmektedir. Bunun nedeni ise kişinin kendine dikkat etmesine bağlı olarak değişim göstermesinden kaynaklanmaktadır. Beslenmeye ve sıvı tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra doktor tarafından önerilen ilaçlarında zamanında kullanılması bu süreyi etkilemektedir. Eğer dikkat edilirse daha kısa sürebilmektedir. Ancak hasta dinlenmez ve beslenmesine, sıvı alımına dikkat etmez ise süre uzayabilmektedir. Boğaz iltihabı belirtileri dikkat edilmediğinde artış gösterebilmektedir.

Boğaz İltihabı Belirtileri

Özellikle kış aylarında pek çok kişide oluşan boğaz iltihabı belirtileri arasında şunlar yer almaktadır: