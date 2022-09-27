Özellikle akciğer tarafından üretildiği bilinmekte ve öksürük ile dışarı atılabilmektedir. Balgam tehlikeli bir durum oluşturmamaktadır. Fakat eğer yüksek miktarda salgılanır ise solunum yollarını tıkayabilmektedir. Peki, boğazda balgam birikmesi neden olur, boğazda balgam birikmesi nasıl geçer?

Boğazda Balgam Birikmesi Neden Olur?

Akciğerin hasar gördüğü durumlarda balgamın aşırı derecede üretildiği gözlemlenmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklerde balgamın çok fazla üretildiği bilinmektedir. Bunun nedeni ise bebeklerin solunum yollarının tam gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda ise çok kolay bir şekilde tozlara maruz kalabilmektedir. Burada biriken mikroplar ise tıkanmaya ve öksürük oluşumuna neden olmaktadır. Balgama neden olan durumlar arasında şunlar yer almaktadır:

Astım

Kistik fibrozis

Konjestif kalp yetmezliği

Pulmoner emboli

Akciğer kanseri

Pnömokonyoz

Akciğer apsesi

Akciğer mantarı

Boğazda Balgam Birikmesi Nasıl Geçer?

Balgam, solunum sisteminin bir parçasıdır fakat bazı durumlarda olması gereken düzeyin üzerine çıkmaktadır. Böyle bir durumda mutlaka uzman bir hekim tarafından kontrol sağlanması gerekmektedir. Hekim tarafından verilen ilaçların doğru ve düzenli bir şekilde kullanılmasına önem verilmesi önerilmektedir. Balgam sorununun iyileşme sürecinin hızlandırılması için evde uygulanabilecek doğal yöntemlerde bulunmaktadır. Bu yöntemler hekime danışılarak uygulandığında daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Bu sorunu yaşayan kişiler tarafından boğazda balgam birikmesi ne zaman geçer sorusu oldukça sık sorulmaktadır.

Boğazda Balgam Birikmesi Ne Zaman Geçer?

Balgam sorununun geçmesi tamamen kişinin durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bazı bireylerde oldukça hızlı iyileşebilmekte bazılarında ise uzun süreler devam edebilmektedir. Birkaç faktör bu durumu etkilemektedir. Öncelikle verilen ilaçlarım doğru kullanılması, beslenmeye ve bitki çaylarının tüketimine dikkat edilmesi iyileşme süresini kısaltabilmektedir. Kişinin kendine dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle tütün ürünlerinin tüketilmesi iyileşme sürecini uzatabilmektedir. Böyle bir durumda ise boğazda balgam birikmesine ne iyi gelir sorusu akıllara takılan sorular arasında yer almaktadır.

Boğazda Balgam Birikmesine Ne İyi Gelir?

İlk olarak bol bol su içilmesi önerilenler arasında yer almaktadır. Çünkü su içildiğinde katı halde olan balgam sıvı hale gelmekte ve yumuşayarak vücuttan atılabilmektedir. Bununla birlikte sıcak bir su içerisine okaliptüs ve nane yağları damlatılmaktadır. Ardından bu suyun buharında durarak derin bir nefes alınması gerekmektedir. Bir diğer yöntemde ise bir bardak suya limon sıkılmakta ve ardından içilmektedir. Bu yöntemler yardımcı tedavi yöntemleri arasında yer almakta ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Boğazda Balgam Birikmesi Tehlikeli mi?

Özellikle akciğer tarafından üretilmekte olan balgam öksürük ile birlikte dışarı atılabilmektedir. Genelde hiçbir tehlike oluşturduğu gözlemlenmemektedir. Fakat bazen aşırı üretim nedeni ile solunum yollarını tıkadığı gözlemlenebilmektedir. Aşırı üretim ile tıkanma yaratması kişilerin rahatsız hissetmesine ve hayat kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu birikim nedeniyle bazı kişiler boğazda balgam birikmesi mide bulantısı yapar mı sorusunu sormaktadır.

Boğazda Balgam Birikmesi Mide Bulantısı Yapar mı?

Aşırı üretim nedeni ile zamanla biriken balgam bazı şikayetlere yol açabilmektedir. Bunlar arasında en sık görülen şikayetlerin mide bulantısı ve öksürük olduğu bilinmektedir. Bu şikayetler uzun süre devam ediyor ve hiçbir şekilde iyileşme göstermiyor ise mutlaka uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi ve gerekli tedavilerin doğru bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Bu sayede iyileşme daha kısa zamanda gerçekleşmektedir.