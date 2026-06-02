        Haberler Spor Futbol İtalya Bologna, Domenico Tedesco'yu duyurdu

        Bologna, Domenico Tedesco'yu duyurdu

        Serie A ekiplerinden Bologna, Domenico Tedesco'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bologna, Domenico Tedesco'yu duyurdu!

        İtalya Serie A takımlarından Bologna, teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe’de çalışan Domenico Tedesco’nun getirildiğini duyurdu.

        İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Serie A’da geçtiğimiz sezonu 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Bologna, ligi 8. sırada bitirmişti.

        Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 28’i Trendyol Süper Lig, 10’u UEFA Avrupa Ligi, 5’i Ziraat Türkiye Kupası ve 2’si Türkiye Süper Kupa olmak üzere toplam 45 karşılaşmada görev yaptı.

        İtalyan teknik adam, bu süreçte maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

        Ayancık açıklarında şüpheli cisim bulundu

        Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında, mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Vatandaşlar ile çevrede bulunan kişileri bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (IHA)

        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Tekne keyfi
