Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bolu'da ambulansla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı
Giriş: 06.02.2025 - 00:50 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:50
Sağlık Mahallesi Hekim Sokak'ta İlhan Ç. idaresindeki otomobil, karlı yolda kayarak, Kadir B. idaresindeki ambulans ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Bünyamin Ş., Hayriye K. ve Meryem Ç. yaralandı.
Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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