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        Haberler Gündem Bolu'da ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bolu'da ambulansla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:50 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:50
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        Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        Sağlık Mahallesi Hekim Sokak'ta İlhan Ç. idaresindeki otomobil, karlı yolda kayarak, Kadir B. idaresindeki ambulans ile çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan Bünyamin Ş., Hayriye K. ve Meryem Ç. yaralandı.

        Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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