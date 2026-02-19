Canlı
        Bolu'da "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi 40 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı

        Cezaevi firarisi 40 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı

        Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından orman yolunda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 23:29 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:29
        Cezaevi firarisi 40 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı
        Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi’nde aranan kişilere yönelik uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.

        Yunus polislerinin telsiz anonsu üzerine bölgedeki diğer ekipler de takibe katıldı. Kent merkezinden çıkarak orman yoluna yönelen şüpheli, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından Kozlu Köyü mevkisinde durduruldu.

        Yakalanan şüphelinin, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğle saatlerinde açık cezaevinden firar eden H.K. olduğu belirlendi.

        Cezaevi firarisi, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. (İHA)

        #HABER
        #Bolu
        #bolu haber
        #yerel haber
