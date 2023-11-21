Haberler Gündem BOLU DAĞI TÜNELİ YOL DURUMU | 21 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak?

Bakım onarım çalışması yapılıyor! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, Ankara-İstanbul yönünü ilişkin son dakika açıklaması yayınladı. Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönünün trafiğe kapatılacağı bildirildi. İşte 21 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı olacağı saatler... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:46 facebook

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından takip ediliyor. 21 Kasım Salı günü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde belirli saat aralığında ulaşım kapatılacak. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. İşte 21 Kasım 2023 Bolu Dağı tüneli yol durumu ve trafiğe açılacağı saat...

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BOLU DAĞI TÜNELİ KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde bugün 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

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ULAŞIM D-100'DEN DEVAM EDECEK! Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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