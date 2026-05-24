Bolu geçişinde yoğun trafik!

İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!

İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekânında çıkan tartışmada işletme sahibi 56 yaşındaki Ali Ünal, müşteri olarak gelen 40 yaşındaki Seçgin K. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunla yere yığılan işletmeci, Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Sancaktepe'de yakalandı.