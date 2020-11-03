Bolu'nun "Kıbrıscık pirinci" üreticisini sevindirdi

AA

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ata tohumu kullanılarak geleneksel yöntemlerle ekilip, orakla biçilen Kıbrıscık pirinci yoğun talep görüyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve arazi yapısı nedeniyle tarıma çok elverişli olmayan ilçede Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Cuma Deresi ve Dereci Köprüsü mevkilerini içine alan Çeltikdere Vadisi'nde köy sakinlerinin geleneksel yöntemlerle ekimini yaptığı Kıbrıscık pirinci, atadan kalma yöntemler kullanılarak orakla hasat ediliyor.

Bölgede bulunan köylerde yaşayan yaklaşık 50 ailenin 400 dekarlık alanda yetiştirdiği pirinç, yoğun talep görüyor.

Ata tohumları kullanılarak ekilen çeltikten yılda ortalama 150-160 tonluk bir verim elde ediliyor.

- Coğrafi işaret alınarak tescillendi

Bolu Tarım ve Ormancılık Müdürü İzzet Murat, AA muhabirine Çeltikdere Vadisi'nde ekimi yapılan Kıbrıscık pirincinin coğrafi işaretinin alınarak tescillendiğini söyledi.

Bolu'da pirinç denilince akla Kıbrıscık ve Seben'in geldiğini ifade eden Murat, "Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizin sınırında Çeltikderesi diye bilinen bir deremiz var. Bu derenin kenarına o dereye yakın hem Seben hem de Kıbrıscık ilçelerimize ait köylerimizde bu tarım yapılıyor. Karakılçık pirinci olarak bilinir. Bu pirincimiz diğer pirinçlere göre daha ufak. Kendine has aroması ve tadı var. Normal pirinç pişirilirken 1'e 2 oranında su kullanılırken bunda 1'e 3 oranında su kullanılır." şeklinde konuştu.

Murat, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerin ekim yapabilmesi adına her yıl 1 ton çeltik tohumunu köylülere dağıttıklarını söyledi.

Şu an 8-10 köyde çeltik tarımını yapıldığını anlatan Murat, "50 civarında çiftçimiz 400 dekarlık alanda üretim yapıyor. Bu pirinç diğer pirinçlere göre piyasada fiyatı çok daha yüksek olarak satılıyor. Normal pirinç 1 lira ise üreticilerimiz bunu 2 liraya rahat bir şekilde satıyor." dedi.

- "Elimde pirincim kaldı diyen hiçbir üretici yok"

Bölgede arazi yapısı ve şartlar nedeniyle halen eski yöntemlerle ekim ve hasat yapıldığını belirten Murat, şunları kaydetti:

"Orakla hasat edilip harmanı o şekilde de yapılıyor. Orakla yapılan iş biraz daha zahmetli ve beden gücüne dayanıyor. Hem bunun etkisi hem de yerel çeşit olması sebebiyle fiyatı doğal olarak diğer pirince göre 2 kat daha yüksek. Bu da üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlıyor. Buna rağmen elimde pirincim, çeltiğim kaldı diyen hiçbir üretici yok."