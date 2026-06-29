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        Haberler Gündem Bolu Yedigöller'de su samurları böyle görüntülendi

        Bolu Yedigöller'de su samurları böyle görüntülendi

        Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda, Derin Göl çevresinde görülen su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göle dalıp su altında av arayan ve kıyıda dolaşan su samurlarının görüntüleri, milli parkın doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Suyun sessiz konukları

        Bolu Yedigöller Milli Parkında su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünde görevli İbrahim Karadere, milli parktaki Derin Göl çevresinde bulunduğu sırada su samurunu fark etti. Cep telefonuyla kayıt alan Karadere, bir süre sonra aile olduğunu tahmin ettiği diğer su samurlarını da görüntüledi. Kayıtlarda, su samurlarının göle dalması, su altında av arayışları ve göl kenarında dolaşmaları yer alıyor.

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        #Yedigöller
        #Su samurları
        #İbrahim Karadere
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