Dolar bozdurmak için sıraya girdiler

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Bolu’da dolar bozdurma kuyruğu

Bolu ve İzmir'de dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, sabah saatlerinde ellerindeki dolarları bozdurmak için geldikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdular. Kırıkkaleli iş adamı Haydar Albayrak ise 11 bin doları ile yarım kilo altınını bozdurdu. Albayrak, "Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et- tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil" dedi.

13.08.2018 - 13:18 | Güncelleme: İHA

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da sabah saatlerinde döviz bürolarına akın ederek ellerindeki dolarları bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi. 

UMRE PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

İHA'nın haberine göre, döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettiler. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise, “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.

İZMİR'DE DE KUYRUK VARDI 

İzmir’deki döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde çığ gibi büyüyor. Erdoğan'ın çağrısına destek veren İzmirli vatandaşlardan da kentteki döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca sıra bekledikten sonra ellerindeki dövizleri Türk Lirasına çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirten vatandaşlar, Amerika’nın Türkiye üzerinde oynadığı ekonomik oyunun çökeceğini savundu.
İzmir’deki bir döviz bürosunda görev yapan Metin Taner de vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak gerekeni yaptığını söyledi. Döviz bozdurma kampanyasına katılanların her geçen gün arttığını dile getiren Taner, önümüzdeki günlerde döviz kurunda düşüş beklediklerini kaydetti.

11 BİN DOLAR İLE YARIM KİLO ALTIN BOZDURDU

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı´yı makamında ziyaret eden iş insanı Haydar Albayrak, buradan döviz bürosuna geçti. Kurdaki yükselme nedeniyle dolar bozdurulması yönündeki çağrılar üzerine, 11 bin doları ile yarım kilo altınını bozduran Albayrak, şunları söyledi:

"Ülkemizde kriz oluşturmaya çalışan ABD´nin son hamlesine tepki amaçlı Kırıkkaleli bir iş insanı, bir kardeşiniz olarak burada elimizde olan 11 bin dolar ve `yastık altı´ tabiri ile çocuklarımıza ayırdığımız 500 gram altınları sadece eşimle birlikte parmağımızdaki yüzükleri bırakarak, geri kalanını TL´ye çevirmek için buradayız. Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et- tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil. Ayrıştığımız zaman Allah esirgesin, Irak gibi Suriye gibi oluruz. Arap ülkelerinde yaşanan sıkıntı gibi ayrışmadan birleşerek, o sıkıntıları yaşamadan kardeşliğimizi ortaya koyma günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´a çıkmış olduğu yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da karınca misali destek amaçlı ülkemize sahip çıkmak amaçlı bugün burada elimizde bulunan yabancı para ve ufak da olsa altınımızı TL´ye çevirmek için buradayız."

 

 

 

 

 

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