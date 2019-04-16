Alınan bilgiye göre; Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin Köyü’ne 2 tır üzerine yüklü iş makineleriyle gelen bazı yabancı şahısların kazı yaptığı ihbarı üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı, kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makineleri ve tırlarla çeşitli malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.S.Ç, K.Y, M.K, F.E, H.A.K, H.K, H.K. ve S.Ö. tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.K, M.K, K.Y, F.E. ve H.S.Ç. tutuklandı, S.Ö, H.A.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.