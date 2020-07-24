Bölük filmi oyuncuları kimler? Bölük filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında vizyona giren Bölük filmi hakkında detaylar haberimizde...

BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.

BÖLÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...

BÖLÜK FİLMİ İMDB: 7,3/10 olarak belirtiliyor.