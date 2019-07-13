Boluspor Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bolu Atatürk Standyumu'nda ev sahipliği yapacak Boluspor Fenerbahçe karşılaşması 19:00'da başlayacak. Müsabakayı Taygun Tasalı yönetecek. Peki, Boluspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BOLUSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA NAKLEN YAYINLANACAK?

Boluspor Fenerbahça maçının henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı. Maçın FB TV'de yayınlanması bekleniyor. Boluspor Fenerbahçe karşılaşmasının canlı anlatımı ise haberturk sayfasında yer alacak.

BOLUSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor- Fenerbahçe maçı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA TAM GAZ DEVAM

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına açık bir idman yaptı.

Yoğun sis altındaki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından top sürme, top çalma, pres ve kısa alanda paslaşma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bugün kampa katılan Hasan Ali Kaldırım da idmanda yer aldı. Altay Bayındır ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Yarın sabah Topuk Yaylası'ndaki son idmanına çıkacak Fenerbahçe, Boluspor ile karşılaşacağı hazırlık maçının ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak.