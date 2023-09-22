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        Boluspor - Tuzlaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:28
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        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenerek, ligdeki ilk 3 puanını aldı.

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Ferudun Daldaş, Yusuf Susuz, Onur Gülter

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 77 Şeref Özcan), Safa Kınalı (Dk. 90 Berk Yıldız), Camara (Dk. 90 Furkan Demir), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 85 Posmac) Batuhan İşçiler

        Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Selim Ay, Mehmet Taş, Nzuzi Mata (Dk. 82 Sadık Baş), Muhammed Akarslan (Dk. 46 Bangoura), Ahmet Yazar (Dk. 46 James), Hikmet Çiftçi (Dk. 82 Ahmethan Köse), Samet Asatekin, Togui (Dk. 46 Yahaya) Çağrı Giritlioğlu

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        Goller: Dk. 23 ve 75 Landel (Boluspor), Dk. 60 Nzuzi Mata (Tuzlaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Akarslan, Dk. 71 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Şeref Özcan (Boluspor)

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