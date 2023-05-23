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Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe ile adı anılan Boomen'le G.Saray, PSV, Marsilya, Feyenoord, Wolfsburg ve A.Villa da ilgileniyor. Oyuncunun, F.Bahçe ile G.Saray arasında seçim yapacağı iddia edildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile adı anılan Toulouse forması giyen 27 yaşındaki Branco van den Boomen'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Geçtiğimiz günlerde dış basında çıkan haberlere göre Kanarya, başarılı orta sahaya 3 yıllık bir kontrat önerdi ve yıllık 2 milyon euroluk bir teklif sundu. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Galatasaray'ın da oyuncuya teklif yaptığı iddia edildi.

     
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    REKABET ÇOK YÜKSEK

    Son olarak Aston Villa'nın oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Bu sezon Toulouse formasıyla 38 maçta 6 gol 13 asistle oynayan Hollandalı futbolcu, bütün teklifleri değerlendirecek. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Dış basında yer alan haberlerde, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin de oyuncuyu çok istediği fakat G.Saray, PSV, Marsilya, Feyenoord, Wolfsburg ve F.Bahçe'nin de Hollandalı için girişimlerde bulunmasıyla birlikte transferde rekabetin çok yüksek olduğu vurgulandı. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Birçok Avrupa devinin radarında olan oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Transferde birçok Avrupa kulübünü peşine takan Boomen, saha içindeki özellikleriyle dikkat çekiyor. Orta sahada hücum ve defansif anlamda güven veren 27 yaşındaki oyuncu, özellikle bu yeteneği ile göze çarpıyor. 
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

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  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Öte yandan, kulüpler sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Boomen'in bonservisi olmadığı için de tercih ediyor. 

     
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun geleceği belli olacak. Toulouse, Boomen'i De Graafschap'tan 350 bin euroya kadrosuna katmıştı.
  • Boomen savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

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