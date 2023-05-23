Dış basında yer alan haberlerde, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin de oyuncuyu çok istediği fakat G.Saray, PSV, Marsilya, Feyenoord, Wolfsburg ve F.Bahçe'nin de Hollandalı için girişimlerde bulunmasıyla birlikte transferde rekabetin çok yüksek olduğu vurgulandı.