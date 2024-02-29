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        Haberler Spor Futbol Fransa Bordeaux futbolcusu Alberth Elis, yapay komadan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Bordeaux futbolcusu Alberth Elis, yapay komadan çıkarıldı

        Guingamp ile oynanan maçta başına aldığı darbenin ardından tedavisi devam eden Bordeaux forveti Alberth Elis, yapay komadan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:34
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        Alberth Elis yapay komadan çıkarıldı
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        Fransa 2. Ligi'nde (Ligue 2) oynanan Bordeaux-Guingamp maçının ilk dakikasında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Alberth Elis'ten sevindirici haber geldi.

        Elis'in ailesinin Bordeaux Kulübü tarafından paylaşılan mesajında, maçta aldığı darbeye bağlı kafa travması geçiren ve ameliyat edilerek yapay komaya sokulan Honduraslı milli futbolcunun uyandırıldığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Alberth uyanıyor ve yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ancak temkinli davranmak istiyoruz çünkü gelecek birkaç gün çok önemli. Desteğiniz, cesaret verici sözleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyoruz. Özellikle sağlık ekiplerine gösterdikleri ilgiden dolayı minnettarız. Alberth bir savaşçı, durumu hakkında sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Bordeaux'nun 24 Şubat'ta Guingamp'ı 1-0 yendiği maçın ilk dakikasında rakip takımın savunma oyuncusu Donacien Gomis ile çarpışan Elis, uzun süre yerde kalmıştı. Yaklaşık 8 dakika saha içerisinde tedavi gören 28 yaşındaki futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Bordeaux futbolcusu Alberth Elis, yapay komadan çıkarıldı.

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