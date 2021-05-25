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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sert bir gerileme yaşadı. Endeks günü yüzde 3.58'lik düşüşle 1400 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un aksine Avrupa borsaları gün boyunca yatay bir seyir izledi. Siyaset gündemindeki yoğunluk BIST 100'ün negatif ayrışmasına yol açtı.

EURO REKOR KIRDI

Benzer şekilde TL de dolar karşısında değer kaybına uğradı. Dolar/TL yüzde 1 yükselerek 8.48'i aştı. Yüzde 1.2 yükselen Euro/TL ise 10.39'u aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Gelişmekte olan ülke para birimleri TL'nin aksine gün genelinde dolar karşısında yüzde 0.3 ila 0.6 arasında değer kazandı.

Fed'in ABD'deki enflasyon artışını geçici olarak görmeye devam etmesi şu an için kısa vadede faiz artırım beklentisini düşürmüş durumda. Bu da gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değerlenmesine yol açıyor.

ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDE

Dolardaki zayıflama ve ABD tahvilleri getirilerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatları yükselmeye devam etti. Altının ons fiyatı 1896 dolarla son 5 ayın zirvesine ulaştı. Gram altın ise 514 lirayı gördü.