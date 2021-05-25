Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

Borsa düştü, dolar ve Euro yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3.58 düşüşle tamamladı. Dolar/TL 8.48'in üzerine çıkarken, Euro 10.39 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı

Borsa düştü, dolar ve Euro yükseldi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sert bir gerileme yaşadı. Endeks günü yüzde 3.58'lik düşüşle 1400 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un aksine Avrupa borsaları gün boyunca yatay bir seyir izledi. Siyaset gündemindeki yoğunluk BIST 100'ün negatif ayrışmasına yol açtı.

EURO REKOR KIRDI

Benzer şekilde TL de dolar karşısında değer kaybına uğradı. Dolar/TL yüzde 1 yükselerek 8.48'i aştı. Yüzde 1.2 yükselen Euro/TL ise 10.39'u aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Gelişmekte olan ülke para birimleri TL'nin aksine gün genelinde dolar karşısında yüzde 0.3 ila 0.6 arasında değer kazandı.

Fed'in ABD'deki enflasyon artışını geçici olarak görmeye devam etmesi şu an için kısa vadede faiz artırım beklentisini düşürmüş durumda. Bu da gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değerlenmesine yol açıyor.

ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDE

Dolardaki zayıflama ve ABD tahvilleri getirilerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatları yükselmeye devam etti. Altının ons fiyatı 1896 dolarla son 5 ayın zirvesine ulaştı. Gram altın ise 514 lirayı gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancı hisse, DİBS ve ŞBS aldı
Beşiktaş borsada da şampiyon - Haberler
BORSABeşiktaş borsada da şampiyon
Borsada bugün 12.40'a kadar işlem yapılacak
BORSABugün 12.40'a kadar işlem yapılacak
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa günü düşüşle tamamladı
3 şirket MSCI Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı
BORSAMSCI Türkiye Endeksi'nde değişiklik
Kalekim halka arz sonuçları açıklandı! Kalekim ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve borsa kodu ne
BORSAHalka arz sonuçları açıklandı! Kalekim ne zaman işlem ...
Kalekim halka arz talep toplama tamamlandı! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim hisse fiyatları ve borsa k
BORSATalep toplama bitti! Kalekim ne zaman işlem görecek?
Penta halka arz ediliyor! Penta Teknoloji halka arz ne zaman?
BORSAPenta halka arz ediliyor!
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSAYabancı 31.5 milyon dolarlık hisse aldı
Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi
BORSAYeşil sahaların devleri nisanda kayıp