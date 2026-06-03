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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı! 3 Haziran Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa neden düştü? 3 Haziran Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksi, 3 Haziran Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. Gün boyunca satış baskısının etkili olduğu piyasada endeks yüzde 1,65 değer kaybederek 13.965,65 puana geriledi. Özellikle bankacılık ve holding hisselerinde görülen satışlar dikkat çekerken, yatırımcılar "Borsa neden düştü?", "3 Haziran Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Küresel piyasalarda ise, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. İşte 3 Haziran 2026 borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde negatif seyir hakim oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 234 puanın üzerinde değer kaybederek günü 13.965,65 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki temkinli görünüm, kâr satışları ve yatırımcıların ekonomik verilere odaklanması endeks üzerinde baskı oluşturdu. Peki, Borsa neden düştü? 3 Haziran Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ 3 HAZİRAN 2026?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 13.965,65 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 234,5 puan azalırken, toplam işlem hacmi 194,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

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        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 7,61 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,28 ile kimya petrol plastik oldu.

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve enflasyon endişelerini artırmasıyla risk iştahı zayıflarken, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki iyimserlik kayıpları sınırlıyor.

        Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

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        ABD Başkanı Trump ise New York Post gazetesinin "Pod Force One" programında, İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü. Trump, "İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani, fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi. Bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

        İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine İran'ın son günlerde Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini kesmesi sonrasında Amerikalılara hiçbir yanıt verilmediğini bildirdi.

        Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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