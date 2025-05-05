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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:38
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile iletişim oldu.

        Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

        Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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