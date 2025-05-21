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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 9.398,93 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:21
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 115,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile spor oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), düzenleyeceği yılın ikinci enflasyon raporu, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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