        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:10 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:10
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken toplam işlem hacmi 129,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 1,55 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar bankacılık ve holding, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi ise günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 olurken aynı dönemde kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

        Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

