Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.193,88 %-0,40
        DOLAR 42,6066 %0,04
        EURO 49,6408 %0,20
        GRAM ALTIN 5.743,38 %-0,42
        FAİZ 38,26 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 82,81 %-0,56
        BITCOIN 91.914,00 %-0,81
        GBP/TRY 56,7790 %0,20
        EUR/USD 1,1641 %0,12
        BRENT 61,53 %-0,66
        ÇEYREK ALTIN 9.390,43 %-0,42
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 10.12.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ile Fed yetkililerinin yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

        Beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan, 7'si ise 200 baz puan indirileceğini öngördü.

        Analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!