Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşük seyretti.​​​​​​​

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde süren enflasyonla mücadeleye destek vereceği beklentileriyle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin yurt içi piyasalara da yansıdığı görülürken, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından BIST 100 endeksi gün içinde 11.726,18 puanı görerek rekor tazeledi ve günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.