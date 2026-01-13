Habertürk
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 19:01 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:01
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 130,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise holding oldu.

        Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.428,44 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, 10 günlük pozitif seyrini koruyarak günü rekor seviyeden tamamladı.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

        Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

