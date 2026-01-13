Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 130,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.428,44 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, 10 günlük pozitif seyrini koruyarak günü rekor seviyeden tamamladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.