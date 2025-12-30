Habertürk
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:38
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,88 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalarda, yılbaşı tatili öncesinde işlem hacmi düşük seyrederken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

        Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

        Almanya ve Japonya'da piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını, İngiltere'de ise piyasaların erken kapanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Kızına şantaj yapan kişiyi lise bahçesinde tabancayla rehin aldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.'nin (17) babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan U.C.A.'yı (18), okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı. (DHA)

