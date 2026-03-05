Canlı
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı.

        05.03.2026 - 20:40
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,33 artarken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,16 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

        Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerle negatif bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yarın açıklanacak ABD istihdam verileri yer aldı.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyirden tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu.

        Analistler, Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

