Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,56 puan ve yüzde 0,31 artışla 8.936,03 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.